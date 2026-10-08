Полки пустеют: в Красноярском крае из-за дефицита продуктов ввели спецрежим

Дефицит продуктов с ограниченным сроком хранения зафиксировали в Туре и поселках Илимпии Красноярского края.

Проблемы с поставками возникли из-за низкого уровня воды в реке Нижняя Тунгуска. Судоходство по ней остановлено, раньше именно водным транспортом в эти территории доставляли значительную часть товаров.

Сейчас продукты приходится завозить авиацией. В сентябре из Красноярска выполнили пять грузовых авиарейсов. В первую очередь продукты направляли в школы, детские сады, больницы и населению.

В местных магазинах пока остаются основные товары длительного хранения. В продаже есть консервы, крупы, мука, сахар, соль, макаронные изделия и мясо. Об этом пишут sibnovosti.ru.

Как сообщает администрация Эвенкийского муниципального района, с 7 по 12 октября в северные территории выполнят еще пять грузовых авиарейсов. Три из них предназначены для соцучреждений, еще два – для доставки продуктов в магазины и последующей реализации населению.