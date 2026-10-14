Охотники-убийцы кузбасского подростка задержатся в СИЗО: новые сроки

В Крапивинском районном суде идёт разбирательство по делу, которое потрясло весь Кузбасс. Речь о незаконной охоте, из-за которой погиб несовершеннолетний.

Всё случилось в ночь на 31 мая 2026 года. Трое мужчин приехали в Крапивинский округ, чтобы поохотиться. Разрешения у них не было. Они ехали на машине и смотрели по сторонам через тепловизор. В какой-то момент заметили живой объект. Один из охотников вышел и выстрелил.

Но попал не в зверя. Пуля угодила в голову подростку, который оказался рядом. От ранения он умер на месте. Парню было всего 17 лет.

Дело дошло до суда. И тут произошёл поворот. Адвокат одного из подсудимых попросил, чтобы дело рассматривали присяжные. Суд ходатайство удовлетворил. Значит, судьбу охотника-убийцы решит не судья, а коллегия из обычных граждан.

– 14 октября 2026 года суд продлил срок содержания под стражей подсудимому, произведшему выстрел, до 5 апреля 2027 года, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Отбор кандидатов в присяжные заседатели назначили на 29 октября 2026 года. На дату публикации постановление суда в силу не вступило.