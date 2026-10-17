Общество

Приплыл по реке: медведь снова держит в страхе кузбасский город

Накануне медведь переплыл реку Кондома и разгуливал по улицам Таштагола. Сейчас там работают четыре мобильные группы с собаками.

Медведи всё чаще выходят к людям. В Таштаголе дикий хищник уже успел появиться на городских улицах. Зверя заметили в микрорайоне Поспелова, неподалёку от детского сада. После этого в городе продолжают патрулировать территорию, чтобы не допустить нового выхода медведя к жителям.

По данным "Вести Кузбасс", сейчас в патрулировании задействованы четыре мобильные группы с собаками. Ранее медведь переплыл реку Кондома и бродил по улицам Таштагола. По информации о предыдущем происшествии, экстренные службы искали зверя, а затем оттеснили его за пределы города в сторону леса. Несмотря на это, специалисты продолжают проверять территорию.

Напомним, что одна из возможных причин нашествия хищников, которую называл директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула, – заражение внутренними паразитами. 

Фото: magnific
Фото: Вести Кузбасс
Автор: Анисия Шокель
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