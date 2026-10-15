Медведь снова в городе: кузбассовцы сняли на видео погоню машины за зверем

В четверг, 15 октября, медведь пришёл в Таштагол, сообщает администрация округа. Животное заметили в микрорайоне Поспелова на улице Макаренко, в районе детского сада 10.

Экстренные службы бросились на поиски косолапого. Горожан попросили быть предельно осторожными и не отпускать детей на улицу одних.

Специалисты в итоге нашли медведя, его удалось направить в сторону лесопарковой зоны Бахаревки, а потом – выгнать из города.

– Уже вытеснили медведя за пределы Таштагола. Это медведь среднего размера, он пришёл со стороны улицы Партизанской, переплыл реку Кондома и его отогнали в сторону старой дороги на Спасск, – сказали в администрации.

На опубликованном видео запечатлено, как машина преследует медведя, отгоняя его в лес.

Оперативная группа продолжает патрулировать улицы Таштагола, чтобы убедиться в безопасности.

Напомним, по состоянию на 13 октября в Кузбассе убито 157 медведей.