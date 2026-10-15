Ученый назвал мерзкую причину медвежьего буйства - нашли в 70 % медведей

У людей в окрестностях Байкала всё чаще появляются незваные гости – медведи. С августа необычное поведение хищников отмечают в Сибири и на Дальнем Востоке.

По данным Интерфакс, в районе Танхоя опасность оказалась не только на словах: этим летом и осенью охотники ликвидировали там 12 медведей, ещё девять погибли на железной дороге и федеральной трассе "Байкал". Раньше такие случаи были редкими.

Возможную причину происходящего назвал директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула. По его словам, у всех медведей, которых ликвидировали возле Танхоя, нашли внутренних паразитов.

– Об этом же сообщали из других регионов. Например, в Иркутской области более 70% добытых медведей имели признаки гельминтоза, – подчеркнул директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула .

Паразиты могут мешать зверям накопить жир перед зимней спячкой. Для неё медведю нужно не менее пяти сантиметров подкожного жира, а у некоторых животных его запас, по словам Сутулы, оказался недостаточным. Гельминты и выделяемые ими токсины также могут влиять на мозг – эксперт связывает с этим агрессию и утрату страха перед человеком.

Но объяснение может быть не единственным. Сутула допускает, что на поведение влияет и распространение медведей на новые территории – подобные всплески миграции случаются у косуль и северных оленей. Насколько широко медвежья популяция заражена паразитами и что ещё меняет её поведение, предстоит выяснить учёным.

В самом Байкальском заповеднике хищники ведут себя спокойно: тревожные встречи происходили в буферной зоне и на соседних территориях лесного фонда. Сутула считает, что исследователям стоит изучить не только сокращение численности медведей, но и возможность лечения. В частности, он предложил проверить, можно ли применить к ним подход с лечебными приманками, похожий на вакцинацию диких животных от бешенства.

В Кузбассе ситуация с медведями тоже остается напряженной. Ранее VSE42.ru сообщал, что в регионе появились медведи-каннибалы. Также известно, что в восьми муниципалитетах Кузбасса введен режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к населенным пунктам. На 9 октября добыто 150 особей бурого медведя.