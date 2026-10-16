Подкрался неожиданно: в Кузбассе приставы столкнулись с медведем на руднике

В Кузбассе судебные приставы приостановили работу опасного производственного объекта нефелинового рудника из-за нарушений требований безопасности.

На разрезе выявили угрозу обрушения откосов уступов и скатывания горной породы с вышележащих горизонтов. Такая ситуация создает риск для жизни и здоровья людей, находящихся на территории объекта.

Однако во время исполнения судебного решения приставам пришлось столкнуться с неожиданным гостем – из леса к ним вышел косолапый.

– На территории разреза судебных приставов ждал неожиданный "встречный визит" – к сотрудникам вышел медведь. Косолапый появился прямо на опасном объекте, став неожиданным участником служебного дня, – сообщает пресс-служба ГУФССП России по Кузбассу.

В ведомстве подчеркнули, что исполнение судебного решения остается на особом контроле.

Напомним, ранее стало известно, что медведь пришел к людям недалеко от Кемерова – оперативные группы выехали на место. Также кузбассовцы сняли на видео погоню машины за хищником.