Медведь ворвался на лесную базу в Кузбассе – приняты срочные меры

В Топкинском округе – на территории база "Лесная" – заметили косолапого, сообщил в ночь на пятницу глава округа Сергей Фролов.

– На территории базы "Лесная" появился медведь. В настоящее время на месте работают представители Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, администрация и полиция, – сказал Фролов.

Кузбассовцев просят не ходить на базу и в лес и не приближаться к хищнику.

Утром Фролов сообщил, что оперативная группа всю ночь патрулировала территорию в районе базы, но не заметила мишку. В пятницу специалисты продолжили поиски. Главная задача – оттеснить животное в охотничьи угодья и не пустить его в населённые пункты.

В областном министерстве лесного комплекса и охотхозяйства добавили, что, вероятнее всего, медведь уже покинул территорию базы "Лесная" и окрестности города. Тем не менее территорию продолжат обследовать.

Напомним, накануне медведь бегал по улицам Таштагола, а горожане гонялись за ним на машинах.