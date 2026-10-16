В соцсетях заявили о гигантской пробке на кемеровской трассе – что там происходит

Очевидцы рассказали в соцсетях о многокилометровой пробке, которая образовалась ночью недалеко от Кемерова. Однако не всё сходится.
Стартовавшие снегопады ухудшили условия на кузбасских дорогах. Местами наблюдаются серьёзные заторы – например, на трассе Р-255 недалеко от Берёзовского, показывают "Яндекс Карты".
Также утром в пятницу очевидцы рассказывают о жути на мариинской дороге, показывая на фото вереницу грузовиков.
– Стоим с ночи почти без движения. Зима опять наступила неожиданно, – сокрушается автор публикации в паблике "Инцидент Кузбасс".
В ГИБДД Кузбасса сайту VSE42.Ru сообщили, что никаких ужасающих пробок на кузбасских трассах нет, в том числе на Р-255. Аварийная ситуация тоже далека от катастрофической.
– Был ряд ДТП на промышленновской трассе – съезды с дороги. Одно с пострадавшими, одно с матущербом, ещё по одному информация уточняется, – сказали в ГАИ.
В инспекции добавляют, что идущий сейчас снег быстро тает. Однако в субботу ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий, потому автомобилистам нужно быть предельно внимательными.