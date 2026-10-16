В соцсетях заявили о гигантской пробке на кемеровской трассе – что там происходит

В ГИБДД Кузбасса сайту VSE42.Ru сообщили, что никаких ужасающих пробок на кузбасских трассах нет, в том числе на Р-255. Аварийная ситуация тоже далека от катастрофической.

– Был ряд ДТП на промышленновской трассе – съезды с дороги. Одно с пострадавшими, одно с матущербом, ещё по одному информация уточняется, – сказали в ГАИ.

В инспекции добавляют, что идущий сейчас снег быстро тает. Однако в субботу ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий, потому автомобилистам нужно быть предельно внимательными.