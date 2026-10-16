В Кузбассе задумали применять суперсверхкритический пар – что это и зачем

Кузбасс готов стать пилотной площадкой для внедрения энергоблоков на суперсверхкритических параметрах пара, заявил губернатор Илья Середюк на Российской энергетической неделе.

– Это принципиально иной уровень: уголь может выдавать КПД до 47%. Это прямое снижение нагрузки на экологию и колоссальная экономия ресурсов, – утверждает глава региона.

Обладминистрация добавляет, что результаты представленного аналитического исследования показывают экономическую целесообразность и экологичность инновационных блоков.

Уже готов проект турбины и котла мощностью 800 МВт на базе этой технологии.



Энергетики подтвердили готовность заказывать такие установки. Председатель совета директоров СГК Юрий Малявкин и заместитель гендиректора АО "ЭН+ Генерация" Дмитрий Трушков рассказали о планах на пилотные проекты в Кузбассе, Красноярском и Забайкальском краях.

Напомним, на текущей Российской энергетической неделе губернатор предложил строить дата-центры в угольных карьерах, а также переправлять уголь по реке.