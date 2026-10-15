Кузбасс задумал экспортировать уголь по Томи

Необходимо создавать новые транспортные коридоры, чтобы наращивать экспорт угля из Кузбасса, заявил губернатор Илья Середюк на Российской энергетической неделе (РЭН).

Одним из предложений Середюка стала перевозка топлива по реке – например, из Юрги по Томи с последующим выходом на Обь и доставкой в Арктику.

– Мы сегодня просчитываем ещё один транспортный путь. Это мультимодальный водный маршрут от города Юрга по реке Томь, дальше река Обь и выход на морской порт Сабетта, – сказал губернатор.

Экспорт таким способом оценивается в 11 млн тонн ежегодно. В обратном направлении глава региона предлагает перевозить сжиженный газ, нефть и оборудование для угольщиков.

Второе, хотя далеко не новое, предложение – построить прямую железную дорогу из Кузбасса в Китай. Путь длиной 1 500 километров может связать Таштагол с городом Урумчи, что в перспективе поможет нарастить экспорт топлива, ведь сейчас уголь приходится везти 5 000 километров во Владивосток.

Руководитель шахтёрского края опасается, что из-за бешеного роста стоимости перевозки Кузбасс может столкнуться с тем, что будет поставлять уголь лишь в радиусе 2 000 километров, а это около 60 млн тонн, что втрое меньше годовой добычи.

Напомним, власти заговорили о железной дороге из Кузбасса в Китай ещё в 2023 году, составляя стратегию экономического развития Сибири. В июле этого года об идее снова вспомнили, но опять без конкретики.

Также эксперты предлагали вывозить уголь из Кузбасса на дирижаблях. Правда, с июня 2024 года, когда идею озвучили, о ней ничего не слышно.

Ранее сообщалось, что губернатор предложил на РЭН размещать дата-центры под землёй – в отработанных угольных карьерах