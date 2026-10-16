Общество

Не только холодной воды и света: кемеровчан лишат ещё и горячей воды

В Кемерове запланировано отключение горячей воды на ряде адресов. Это связано с ремонтом.

Часть кемеровчан лишится сразу нескольких благ цивилизации, предупреждают ресурсники в пятницу.

– Ряд объектов и жилых домов в Южном микрорайоне города Кемерово не смогут пользоваться услугами горячего водоснабжения, – уведомляет СГК.

Связано это с тем, что "КемВод" утром в субботу начнёт ремонтировать трубы холодной воды на Южном, а в некоторых домах система горячего водоснабжения работает по закрытому типу.

Как итог, горячей воды временно лишатся 23 объекта: 18 многоквартирных домов, 2 детских сада, 2 магазина и автосалон.

Список МКД:

  • ул. Дружбы, 31А
  • Юрия Двужильного, 26А
  • 1-я линия, 24, 24А, 26
  • Веры Волошиной, 22А, 22А к.1, 32, 38А, 38Б, 40, 40А, 42, 42А
  • Ульяны Громовой, 7А
  • Базовая, 4Б, 4В, 6Б.

Напомним, на ФПК и Южном пропадёт на два дня холодная вода. А на следующей неделе энергетики будут отключать кемеровчанам свет.

Фото: VSE42.Ru
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