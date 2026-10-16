Не только холодной воды и света: кемеровчан лишат ещё и горячей воды

Часть кемеровчан лишится сразу нескольких благ цивилизации, предупреждают ресурсники в пятницу.

– Ряд объектов и жилых домов в Южном микрорайоне города Кемерово не смогут пользоваться услугами горячего водоснабжения, – уведомляет СГК.

Связано это с тем, что "КемВод" утром в субботу начнёт ремонтировать трубы холодной воды на Южном, а в некоторых домах система горячего водоснабжения работает по закрытому типу.

Как итог, горячей воды временно лишатся 23 объекта: 18 многоквартирных домов, 2 детских сада, 2 магазина и автосалон.

Список МКД:

ул. Дружбы, 31А

Юрия Двужильного, 26А

1-я линия, 24, 24А, 26

Веры Волошиной, 22А, 22А к.1, 32, 38А, 38Б, 40, 40А, 42, 42А

Ульяны Громовой, 7А

Базовая, 4Б, 4В, 6Б.

Напомним, на ФПК и Южном пропадёт на два дня холодная вода. А на следующей неделе энергетики будут отключать кемеровчанам свет.