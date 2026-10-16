Электричество массово отключится у кемеровчан – у кого и когда

Со следующего понедельника по пятницу в кузбасской столице будут отключать электричество в связи с ремонтом, сообщает СКЭК.
– Рекомендуем заранее спланировать использование электроприборов и зарядить необходимые устройства, – сказали в компании.
График отключений следующий.
19 октября, понедельник.
9:00–12:00
- пр. Ленинградский, 18а.
9:00–16:00
- ул. Дружбы, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30 к. 13.
13:00–16:00
- ул. Гагарина, 140, 144, 148.
20 октября, вторник
9:00–12:00
- ул. 1-я Сосновая, 3–5, 6;
- ул. Красная Горка, 1–27а, 2–30а;
- ул. Суворова, 2, 3–9а.
9:00–16:00
- ул. 50 лет Октября, 21, 21а, 23, 27;
- ул. Д. Бедного, 7, 13, 15;
- ул. Дзержинского, 18а, 20;
- пр. Ленина, 26, 28, 32;
- светофор на ул. 50 лет Октября, 27.
9:00–16:00
- ул. Дружбы, 30/3, 30/4, 30/6, 30/7, 30/8, 30 к. 10, 30 к. 12.
13:00–16:00
- ул. Бакинская, 1–13а, 2–12;
- ул. Лядова, 2–16;
- ул. Студенческая, 1–13, 2–12;
- пр. Шахтёров, 31;
- ул. Ю. Смирнова, 3;
- пер. Бакинский, 19–25, 22, 24.
21 октября, среда
9:00–12:00
- ул. Лядова, 1, 3, 5, 7, 9;
- ул. Тульская, 18, 20, 22;ул. Ю. Смирнова, 17, 19, 21, 21а, 23;
- пер. 1-й Тульский, 2, 4, 6, 8.
9:00–16:00
- ул. Двужильного, 22;
- пр. Шахтёров, 39, 39а.
13:30–16:00
- ул. Дружбы, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30 к. 10, 30 к. 12, 30 к. 13.
22 октября, четверг
13:30–16:00
- пр. Притомский, 25, 25 к. 1, 25 к. 3, 25 к. 4.
23 октября, пятница
9:00–12:00
- пр. Советский, 70а.
13:00–16:00
- пр. Ленинградский, 21, 21б, 21г.
Напомним, в пятницу и субботу в Кемерове также масштабно отключат холодную воду.
Фото: VSE42.Ru