Происшествия

Электричество массово отключится у кемеровчан – у кого и когда

  • В Кемерове запланированы масштабные отключения света, горожанам нужно морально подготовиться.

Со следующего понедельника по пятницу в кузбасской столице будут отключать электричество в связи с ремонтом, сообщает СКЭК.

– Рекомендуем заранее спланировать использование электроприборов и зарядить необходимые устройства, – сказали в компании.

График отключений следующий.

19 октября, понедельник. 

9:00–12:00

  • пр. Ленинградский, 18а.

9:00–16:00

  • ул. Дружбы, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30 к. 13.

13:00–16:00

  • ул. Гагарина, 140, 144, 148.

20 октября, вторник

9:00–12:00

  • ул. 1-я Сосновая, 3–5, 6;
  • ул. Красная Горка, 1–27а, 2–30а;
  • ул. Суворова, 2, 3–9а.

9:00–16:00

  • ул. 50 лет Октября, 21, 21а, 23, 27;
  • ул. Д. Бедного, 7, 13, 15;
  • ул. Дзержинского, 18а, 20;
  • пр. Ленина, 26, 28, 32;
  • светофор на ул. 50 лет Октября, 27.

9:00–16:00

  • ул. Дружбы, 30/3, 30/4, 30/6, 30/7, 30/8, 30 к. 10, 30 к. 12.

13:00–16:00

  • ул. Бакинская, 1–13а, 2–12;
  • ул. Лядова, 2–16;
  • ул. Студенческая, 1–13, 2–12;
  • пр. Шахтёров, 31;
  • ул. Ю. Смирнова, 3;
  • пер. Бакинский, 19–25, 22, 24.

21 октября, среда

9:00–12:00

  • ул. Лядова, 1, 3, 5, 7, 9;
  • ул. Тульская, 18, 20, 22;ул. Ю. Смирнова, 17, 19, 21, 21а, 23;
  • пер. 1-й Тульский, 2, 4, 6, 8.

9:00–16:00

  • ул. Двужильного, 22;
  • пр. Шахтёров, 39, 39а.

13:30–16:00

  • ул. Дружбы, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30 к. 10, 30 к. 12, 30 к. 13.

22 октября, четверг

13:30–16:00

  • пр. Притомский, 25, 25 к. 1, 25 к. 3, 25 к. 4.

23 октября, пятница

9:00–12:00

  • пр. Советский, 70а.

13:00–16:00

  • пр. Ленинградский, 21, 21б, 21г.

Напомним, в пятницу и субботу в Кемерове также масштабно отключат холодную воду.

Фото: VSE42.Ru
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