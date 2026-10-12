Кемеровчанам приготовиться: грядёт масштабное отключение холодной воды

Почти на двое суток большая часть Кемерова останется без холодной воды, предупреждает СКЭК.

С 9:00 пятницы, 16 октября, до 21:00 субботу, 17 октября, на проспекте Молодёжном, 3а будут менять запорную арматуру. Из-за этого вода пропадёт в 3 378 частных домах, 253 МКД, 204 административных зданиях, 16 детсадах, 10 школах, двух Домах культуры и трёх техникумах.

– Для капитального ремонта недостаточно остановить подачу воды. Нужно слить воду с участка трубопровода, заменить или отремонтировать оборудование, проверить герметичность соединений, затем провести промывку и дезинфекцию труб с последующим запуском централизованной сети водоснабжения, – объясняет СКЭК.

Арматура сильно изношена, потому ресурсникам нужно обязательно успеть до сильных морозов.