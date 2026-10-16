Опаснейшие нарушения вскрылись ещё в одной кузбасской сауне

Рудничный районный суд Прокопьевска приостановил работу сауны "Никола" на улице Активной, 19 за нарушения пожарной безопасности, сообщает в пятницу объединённый пресс-центр кузбасских судов.
Проведённая недавно проверка вскрыла отсутствие второго эвакуационного выхода, пожарной сигнализации, системы оповещения и источников противопожарного водоснабжения.
– Учитывая, что выявленные недостатки создавали реальную угрозу жизни и здоровью посетителей, суд запретил эксплуатацию объекта, – сказали в суде.
Сауна к 16 октября устранила нарушения. А решение суда ещё не вступило в силу.
Напомним, после резонансного пожара в другой прокопьевской сауне, где погибли пятеро подростков, проверки в таких местах стали регулярными. И постоянно вскрываются нарушения.