Смертельно опасную сауну нашли в Кузбассе

Приставы ОСП по Тайге и Яшкинскому району нагрянули в заведение, которое оказывает услуги сауны, бани и бассейна. Ранее контролирующие органы нашли там крайне опасные нарушения, сообщает во вторник кузбасское УФССП.

– Деятельность сауны была запрещена до полного устранения нарушений, касающихся пожарной безопасности и градостроительных норм, – сказали в управлении.

Блюстители закона прибыли по адресу и опечатали вход. Если собственник попытается использовать помещение до снятия запрета, ему грозит уголовная статья.

Осведомлённый источник рассказал сайту VSE42.Ru, что речь идёт о заведении в пгт Яшкино на улице Гагарина, 33а.

Ранее в Кемерове попались на нарушениях сауна на Ворошилова и на улице Рекордной.

Массовые проверки саун в Кузбассе пошли после резонансной трагедии в Прокопьевске, где погибли пять подростков. Владельцев заведения до сих пор судят.