Удар по яйцам: что в Кузбассе взлетело в цене за неделю

В то же время подешевели огурцы – на 4,6%, капуста – на 2,6%, свёкла – на 2,5%.

Бензин подорожал, но не сильно: в среднем АИ-92 на 22 копейки, до 69,93 рубля за литр, АИ-95 – на 26 копеек, до 75,83 рубля, АИ-98 и выше – остался на уровне 110,24 рубля за литр. А дизель даже подешевел – на 51 копейку, до 81,45 рубля.

Ранее губернатор Илья Середюк рассказал, что сейчас в регионе с бензином.

Также сообщалось, что годовая инфляция в Кузбассе ускоряется.