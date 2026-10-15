Удар по яйцам: что в Кузбассе взлетело в цене за неделю

По данным Кемеровостата, в Кузбассе с 5 по 12 октября сильнее всего подорожали такие продукты, как помидоры – на 8,5%, яйца – на 4,8%, бананы – на 4%, печенье – на 3%, яблоки – на 2%.
В среднем килограмм помидоров подскочил в цене с 189,62 до 205,13 рубля, бананов – с 149,69 до 155,64 рубля, десяток яиц – с 79,39 до 83,19 рубля.
В то же время подешевели огурцы – на 4,6%, капуста – на 2,6%, свёкла – на 2,5%.
Бензин подорожал, но не сильно: в среднем АИ-92 на 22 копейки, до 69,93 рубля за литр, АИ-95 – на 26 копеек, до 75,83 рубля, АИ-98 и выше – остался на уровне 110,24 рубля за литр. А дизель даже подешевел – на 51 копейку, до 81,45 рубля.
Ранее губернатор Илья Середюк рассказал, что сейчас в регионе с бензином.
Также сообщалось, что годовая инфляция в Кузбассе ускоряется.