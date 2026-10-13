Что происходит с бензином в Кузбассе - губернатор раскрыл данные

О ситуации с топливом в Кузбассе 13 октября в прямом эфире рассказал губернатор региона Илья Середюк. По его словам, запасы на нефтебазах растут, а число работающих заправок увеличилось до 212. Ситуацию в регионе анализируют в ежесуточном режиме.

Объемы хранения АИ-92 на нефтебазах составляют 4 400 тонн, АИ-95 – 7 170 тонн. За десять дней запасы выросли: ранее 95-го было 5 400 тонн, дизельного топлива – 8 700 тонн, сейчас дизтоплива уже 10 780 тонн.

В пути сейчас находятся 222 цистерны – десять дней назад было 120-140 вагонов. На территории области работают 212 АЗС, включая вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые. Ранее их было 206.

Что касается цен, на вертикально интегрированных компаниях они держатся на уровне двухмесячной давности, а на независимых АЗС стоимость снизилась. Напомним, ранее мы подробнее писали о том, что независимые АЗС в Кузбассе ограничат надбавку цен на топливо.