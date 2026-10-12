Согласно прогнозу сервиса Time-in, в Кузбассе на следующей неделе будет бушевать магнитная буря. 20 октября ожидается малая геомагнитная буря, которая вечером 21 октября усилится до умеренной. Такая ситуация сохранится в течение суток, после чего вечером 22 октября буря снова ослабнет до малой. Полностью стабилизируется обстановка вечером 24 октября.
В такие дни метеозависимым людям стоит внимательнее следить за самочувствием. Возможны головные боли, скачки давления и общая слабость.
Тем, кто особенно чувствителен к изменениям геомагнитного фона, в эти дни рекомендуется снизить нагрузки и уделить внимание восстановлению.
Магнитная буря движется на Кузбасс - когда ждать
Согласно прогнозу сервиса Time-in, в Кузбассе на следующей неделе будет бушевать магнитная буря. 20 октября ожидается малая геомагнитная буря, которая вечером 21 октября усилится до умеренной. Такая ситуация сохранится в течение суток, после чего вечером 22 октября буря снова ослабнет до малой. Полностью стабилизируется обстановка вечером 24 октября.