Общество

Магнитная буря движется на Кузбасс - когда ждать

В Кузбассе ожидается магнитная буря.

Согласно прогнозу сервиса Time-in, в Кузбассе на следующей неделе будет бушевать магнитная буря. 20 октября ожидается малая геомагнитная буря, которая вечером 21 октября усилится до умеренной. Такая ситуация сохранится в течение суток, после чего вечером 22 октября буря снова ослабнет до малой. Полностью стабилизируется обстановка вечером 24 октября.

В такие дни метеозависимым людям стоит внимательнее следить за самочувствием. Возможны головные боли, скачки давления и общая слабость.

Тем, кто особенно чувствителен к изменениям геомагнитного фона, в эти дни рекомендуется снизить нагрузки и уделить внимание восстановлению.

Фото: VSE42.Ru / Stable Diffusion
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