В Кузбассе уничтожили 150 медведей - подробности

Из-за участившихся выходов медведей к населенным пунктам в восьми муниципалитетах Кузбасса введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области.

Режим действует в Таштагольском, Междуреченском, Новокузнецком, Тисульском, Калтанском, Осинниковском, Мысковском и Прокопьевском округах. В связи с активностью медведей там отменены все спортивно-туристические мероприятия, а количество мобильных оперативных групп увеличено с 13 до 21. В них работают госинспекторы министерства и охотники – профессионалы и любители, всего 87 человек.

– На 9 октября добыто 150 особей бурого медведя, больше всего – 104 особи – в рамках любительской и спортивной охоты, – уточнили в ведомстве.

По итогам кампании по предотвращению выхода хищников в населенные пункты охотники будут поощрены.

Напомним, ранее кузбасский ученый рассказал, почему медведи сильно боятся кошек.