Почему парковка у нового парка в Кемерове закрыта? Власти дали ответ

Кемеровчане в соцсетях задаются вопросом: почему парковка в парке Невского закрыта. Власти разъяснили ситуацию.
Жители Кемерова обратили внимание на закрытые шлагбаумами парковки в парке Невского и в соцсетях спросили, почему доступ перекрыт.
В Минстрое Кузбасса дали официальный ответ: парковки, о которых идёт речь, являются техническими. Их используют для обеспечения мероприятий, которые проходят на территории парка. Именно поэтому доступ для обычных посетителей ограничен.
При этом для горожан предусмотрены другие парковочные площадки – они остаются доступными. Основные места для стоянки расположены возле цирка и здания Росреестра.
Напомним, ранее кемеровчане также поинтересовались, когда в новом парке начнут работать туалеты. Власти дали ответ.