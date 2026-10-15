Почему парковка у нового парка в Кемерове закрыта? Власти дали ответ

Жители Кемерова обратили внимание на закрытые шлагбаумами парковки в парке Невского и в соцсетях спросили, почему доступ перекрыт.

В Минстрое Кузбасса дали официальный ответ: парковки, о которых идёт речь, являются техническими. Их используют для обеспечения мероприятий, которые проходят на территории парка. Именно поэтому доступ для обычных посетителей ограничен.

При этом для горожан предусмотрены другие парковочные площадки – они остаются доступными. Основные места для стоянки расположены возле цирка и здания Росреестра.

Напомним, ранее кемеровчане также поинтересовались, когда в новом парке начнут работать туалеты. Власти дали ответ.