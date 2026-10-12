Кемеровчане пожаловались на закрытые туалеты в новом парке: ответ властей

Вопрос о туалетах в новом парке на берегу Искитимки кемеровчанин задал в чате губернатора Кузбасса в Telegram. Ответ дали в региональном Минстрое.

По данным ведомства, уборные пока закрыты – их откроют после заключения договоров с эксплуатирующей организацией. На дверях туалетов разместили информационные таблички, чтобы посетителям было понятнее.

– Временно воспользоваться туалетами можно в парке Жукова, – добавили в ведомстве.

Новое общественное пространство открылось 2 октября – оно расположено напротив парка Победы имени Жукова. Главной доминантой нового парка стал мемориальный комплекс с памятником Александру Невскому. За первые два дня работы сюда пришли тысячи жителей и гостей города.