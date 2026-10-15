Готовят к важным событиям: выяснилось, почему на самом деле нам снятся сны

Сновидения помогают человеку перерабатывать внутренние переживания и осмысливать эмоциональные состояния. Об этом "Радио 1" рассказала психолог и астролог Ксения Прошина.
По словам специалиста, во время сна мозг продолжает активно функционировать, обрабатывая воспоминания, эмоции и пережитый опыт
– Он обрабатывает эмоции, опыт, моделирует возможные ситуации. А сны помогают нам как раз-таки перерабатывать внутренние переживания, осмысливать какие-то внутренние конфликты, находить решения и строить ассоциации, – объяснила Прошина.
Эксперт отметила, что сны могут отражать внутренние изменения и готовность человека к определенным жизненным событиям. При этом трактовать их как буквальное предсказание того, что произойдет дальше, неправильно.
– Они говорят про наши внутренние этапы и готовность к тому или иному жизненному событию. Конечно же, у определённых образов и сюжетов есть символические трактовки и ассоциации. Но это не является четким предсказанием грядущей реальности, – подчеркнула астролог.
Напомним, ранее сомнолог рассказала, почему всем людям снится падение.