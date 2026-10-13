Просыпаетесь по ночам в одно время? Врач раскрыл, когда это повод для тревоги

Регулярное пробуждение посреди ночи не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов рассказал в комментарии для Pravda.Ru, когда ночные прерывания отдыха становятся поводом для визита к врачу.

По словам специалиста, сон состоит из нескольких стадий, которые циклически сменяют друг друга. Ближе к утру глубокого сна становится меньше, а поверхностного – больше, поэтому проснуться в это время гораздо легче.

Если человек регулярно открывает глаза, например, в 3:30, причиной может быть привычный график. Организм подстраивает внутренние биологические часы под время подъема, особенно если человек годами встает на работу в одни и те же часы.

Кратковременное пробуждение само по себе не представляет угрозы, если человек быстро засыпает снова и утром чувствует себя отдохнувшим. Тревожный сигнал – когда сон прерывается, а заснуть повторно не получается.

– Если человек проснулся и не может снова заснуть – это уже проблема. Ее возможные причины – тревога или депрессия. Если такое случается эпизодически, это один вопрос; если же носит хронический характер, тогда нужно обращаться к сомнологу и психотерапевту, – пояснил врач.

Специалист отметил, что временные проблемы со сном могут возникать на фоне сильного стресса. Например, из-за болезни близких, аварии или трудностей на работе. Такая реакция организма естественна, но, если стрессовая ситуация закончилась, а ночные пробуждения продолжаются, стоит выяснить причину.

Отдельно сомнолог обратил внимание на возрастные изменения. После 50 лет выработка мелатонина – гормона, участвующего в регуляции сна, – может снижаться. Из-за этого сон становится более поверхностным, а ночные пробуждения случаются чаще.