Почему всем людям снится падение: сомнолог раскрыла секрет популярного сюжета

Падающие лифты, рушащиеся лестницы и внезапные провалы под ногами могут сниться людям по всему миру, независимо от страны и культуры. За такими пугающими сюжетами нередко стоит одно общее переживание – потеря контроля над происходящим. Об этом РИАМО рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

– Здесь все объясняется довольно просто: большинство наших тревог связано с потерей контроля. Падение и обрушение – это как раз те ситуации, которые человек физически контролировать не может. Для нашего мозга потеря контроля равносильна падению, – пояснила специалист.

При этом похожие сны могут видеть совершенно разные люди. Само ощущение потери опоры знакомо многим, однако конкретные образы, которые возникают во время сна, зависят от личного опыта.

Один человек может оказаться в падающем лифте, другой – на разрушающейся лестнице, а третий – внезапно провалиться сквозь землю. Несмотря на различия в сюжете, эмоциональная основа таких сновидений может быть похожей.