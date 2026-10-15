Едят мусор и валяются в тухлятине: кинолог объяснил собачью любовь к помойкам

Собаки могут с удовольствием обнюхивать мусорные баки, подбирать объедки на улице и даже валяться в тухлых отходах. Многие считают такое поведение признаком нечистоплотности, но у животных есть свои причины интересоваться тем, что человеку кажется отвратительным. Почему питомцев тянет к помойкам, РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, оценивать поведение собак исключительно с человеческой точки зрения неправильно. То, что кажется нам негигиеничным, для животного может быть привлекательным из-за природных инстинктов и особенностей обоняния.

Собаки готовы съесть то, что найдут

Собак часто называют падальщиками, однако точнее считать их хищниками-оппортунистами. Это означает, что животные способны питаться разнообразной пищей и не упускают возможности найти что-то съедобное поблизости. Такой инстинкт записан в генах: если готовая еда доступна, необязательно тратить силы на охоту.

Во время одомашнивания у собак также менялись гены, связанные с обменом крахмала, что помогло им эффективно усваивать углеводы из человеческих отбросов.

Почему собаку привлекает отвратительный запах

Человеку содержимое мусорного бака может казаться невыносимым, а для собаки это целый набор интересных запахов. Обоняние питомцев гораздо чувствительнее человеческого, поэтому даже обычные для нас отходы могут содержать множество привлекательных для них ароматов.

Кроме того, запах разложения может еще и ассоциироваться с "созревшей" аппетитной пищей.

Валяться в тухлятине – тоже инстинкт?

Некоторые собаки не просто изучают отходы, но и стараются изваляться в них. Точного объяснения этому поведению у ученых пока нет.

По одной из версий, предки собак могли переносить на шерсти необычные запахи, чтобы другие члены стаи могли их изучить. Согласно другой гипотезе, так животные пытались замаскировать собственный запах. Есть и более простое предположение: определенные ароматы сами по себе могут нравиться питомцам.

Когда интерес к мусору – повод насторожиться

Не всегда подобное поведение объясняется только инстинктами. Иногда собака начинает подбирать несъедобное или постоянно искать отходы из-за скуки, особенностей питания или проблем со здоровьем.

Возможные медицинские причины стоит обсудить с ветеринаром, особенно если поведение появилось внезапно или стало навязчивым.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе стая собак напала на ребенка.