"Чуть не разорвали дочь": в Кузбассе стая собак напала на ребенка

В Ленинске-Кузнецком на улице Павленко стая из шести собак напала на ребенка. По словам автора публикации в соцсетях, инцидент произошел около 17:20 прямо возле дома. Девочку спасло только то, что на крики выскочили люди.

По словам написавшего, стая живет на этой улице давно – собак прикормили местные жители. Ситуация повторяется с прошлого года.

– Эта стая чуть не разорвала мою дочь прям возле дома, если бы не выскочили люди, не известно, чем бы это все закончилось. <...> Как итог – моя дочь получила травмы, покусать, слава Богу, не успели, и сильнейший испуг, справка из медучреждения имеется, заявление написано, – говорится в сообщении.

Автор отмечает, что по улице утром дети идут в школу, и свора собак мешает им пройти. В публикации сказано, что автор обратился к прокуратуре и администрации города.

В комментариях отреагировала администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Там сообщили, что на территории города ведутся работы по отлову животных без владельцев.