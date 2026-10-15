Кузбассовец взял чужое авто на прогулку и вернул с "памятным знаком"

Как сообщает полиция Кузбасса, в Прокопьевске мужчина взял чужой Nissan Bluebird с парковки у магазина, съездил на нём по городу и врезался в металлическое ограждение. После аварии он вернул машину туда, где её нашёл. Полицейские быстро выяснили, кто был за рулём.

По данным ведомства, 36-летний прокопчанин оставил машину у магазина и зашёл за покупками. Двигатель он не заглушил, дверь не запер, а ключ оставил в замке зажигания. Когда мужчина вернулся, автомобиль стоял на месте, но на кузове появились повреждения.

Полицейские выяснили, что на машине уехал 62-летний местный житель. По его словам, он проходил мимо супермаркета, заметил незапертую иномарку и решил прокатиться. Во время разворота мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение. У Nissan пострадал задний бампер.

– Сумма причиненного ущерба составила около 150 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Задержанный уже был судим за вождение в нетрезвом виде. В сентябре 2025 года суд запретил ему садиться за руль на 18 месяцев.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям: за угон без цели хищения и за повторную поездку в состоянии опьянения. Максимальное наказание по указанным статьям – до пяти лет лишения свободы.

Напомним, это не единственный случай, когда кузбассовцы катаются на чужих машинах. Ранее VSE42.ru сообщал, что в Тайге подростку грозит 5 лет колонии за угон и порчу авто.