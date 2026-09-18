Вернул ВАЗ с разбитой фарой: кузбасскому подростку грозит 5 лет колонии

Как сообщает полиция Кузбасса, следователи отделения МВД по Тайгинскому городскому округу завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в угоне.

В июне 2026 года в дежурную часть обратился 57-летний мужчина. Он рассказал, что оставил свой ВАЗ-2107 около дома. Дверь была не заперта. Спустя сутки хозяин заметил на кузове следы повреждений.

Полицейские осмотрели машину и нашли в салоне отпечатки пальцев. Они принадлежали обвиняемому. Несовершеннолетнего задержали и он стал фигурантом уголовного дела.

Выяснилось, что ночью парень увидел незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания и решил прокатиться.

– Во время поездки не справился с управлением, врезался в столб и повредил фару, после чего вернул поврежденный автомобиль на место, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Ранее VSE42.RU сообщал о другом случае в Юрге – там 20-летний местный житель угнал ВАЗ-2104 у знакомого и устроил ночную погоню с ГИБДД.