Кузбасс накрыл цифровой сбой: электронные билеты стали недоступны

В Кузбассе произошёл сбой в работе транспортных сервисов. Об этом сообщил региональный Минтранс в Max.

По данным ведомства, трудности возникли при продаже электронных билетов. Причина – удары по дата-центру "Яндекса" в Рязанской области.

В Минтрансе напомнили, что кузбассовцы могут купить билеты разными способами. Например, лично на автовокзалах или через приложения.

Сейчас специалисты работают над восстановлением сервисов. О том, когда всё заработает, сообщат позже.

Известно, что в Рязанской области 8 октября в результате атаки беспилотников в дата-центре "Яндекса" в Сасове вспыхнул пожар. Он затронул часть инфраструктуры. Работу площадки полностью остановили.

В компании отметили, что основные сервисы "Яндекса" продолжают работать штатно. Но некоторые из них могут быть недоступны для пользователей.