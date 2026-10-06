Добился своего: судьбу охотника-убийцы кузбасского подростка решат не судьи

Дело о смертельной охоте, которое взбудоражило весь Кузбасс, добралось до суда. 6 октября 2026 года в Крапивинском районном суде состоялось предварительное судебное заседание. Об этом сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кемеровской области.

По данным ведомства, на скамье подсудимых – трое местных жителей. Их обвиняют в незаконной охоте, в результате которой погиб несовершеннолетний.

Как считает следствие, всё случилось 30 мая 2026 года на территории Крапивинского округа. Мужчины не имели разрешения на добычу бобра. Но всё равно вышли на охоту.

С помощью тепловизора они заметили живой объект. Один из обвиняемых вышел из машины и выстрелил в его сторону. Однако попал в голову несовершеннолетнему. От полученного ранения подросток скончался на месте.

– В ходе заседания адвокат одного из подсудимых ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Суд ходатайство удовлетворил.

Отбор кандидатов в присяжные заседатели состоится 29 октября 2026 года.