Дефицит кузбасского бюджета взлетел почти до 30 млрд рублей

По состоянию на 1 октября доходы консолидированного бюджета Кемеровской области составили 185,9 млрд рублей, что составляет 69,5% от запланированного. Расходы составили 214 млрд рублей – 71,7% от планов. Дефицит оценивается в 28,1 млрд рублей, сообщает областное министерство финансов в среду.

Налоговых поступлений пришло за девять месяцев 148,2 млрд рублей при плановых 210,9 млрд рублей. Неналоговых – 13,2 млрд рублей при плане 17,5 млрд рублей, безвозмездных – 24,5 млрд при плане 38,9 млрд рублей.

Расходы на образование составили с начала года 63,7 млрд при плане 79,87 млрд рублей, на социальную политику – 58,5 млрд при плане 72,2 млрд рублей, национальную экономику – 36 млрд при плане 59,2 млрд рублей, на ЖКХ – 9,3 млрд при плане 19,9 млрд рублей, здравоохранение – 12,1 млрд при плане 16,6 млрд рублей.

Напомним, недавно парламент Кузбасса утвердил областной бюджет с дефицитом 26,6 млрд рублей.

Также сообщалось, что госдолг Кузбасса продолжает расти.