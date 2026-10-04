Госдолг Кузбасса безудержно летит вверх – власти отчаянно просят денег у банков

Госдолг Кузбасса по состоянию на 1 октября достиг 124,62 млрд рублей, увеличившись за месяц на полмиллиарда рублей, сказано на сайте областного министерства финансов.
Рост произошёл за счёт кредитов от банков – на них приходится 72,6 млрд рублей долга. 47,5 млрд рублей – это долг по бюджетным кредитам, а 4,5 млрд рублей – иные долговые обязательства.
В конце сентября областной минфин попытался взять несколько миллиардов рублей в кредит у банков для финансирования долга и дефицита бюджета, но ничего не получилось, так как по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупках, сказано на сайте государственных торгов.
Напомним, предел долга установлен на уровне 142,5 миллиарда. Это значит, что к концу года задолженность может вырасти ещё почти на 20 миллиардов. А расплачиваться по этим долгам власти собираются до 2040 года.
Ранее министр финансов Кузбасса Игорь Малахов признал, что ситуация сложная, денег в бюджете не хватает.