Госдолг Кузбасса безудержно летит вверх – власти отчаянно просят денег у банков

В конце сентября областной минфин попытался взять несколько миллиардов рублей в кредит у банков для финансирования долга и дефицита бюджета, но ничего не получилось, так как по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупках, сказано на сайте государственных торгов.

Напомним, предел долга установлен на уровне 142,5 миллиарда. Это значит, что к концу года задолженность может вырасти ещё почти на 20 миллиардов. А расплачиваться по этим долгам власти собираются до 2040 года.

Ранее министр финансов Кузбасса Игорь Малахов признал, что ситуация сложная, денег в бюджете не хватает.