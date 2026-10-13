Мухи, запах канализации: в Кузбассе закрыли школьный пищеблок из-за жутких нарушений

Промышленновский районный суд Кузбасса рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ в отношении МБОУ "Плотниковская основная общеобразовательная школа". Проверку провели после эпидемиологического расследования территориального отдела Роспотребнадзора.

В ходе проверки на пищеблоке нашли целый список нарушений. В горячем цехе оказался забит сливной канализационный трап – в нем стояла вода, а из труб от раковин для мытья рук подтекали стоки. Часть теплового и холодильного оборудования не работала: холодильник в складском помещении и духовой шкаф производственной электропечи в горячем цехе.

– В помещениях пищеблока выявлены летающие мухи, москитные сетки на окнах в заплатках, не очищены от насекомых, – говорится в материалах Промышленновского районного суда Кузбасса.

Кроме того, в школе не хватало моечных ванн для столовых приборов и стеклянной посуды, в мясорыбном цехе не были выделены отдельные столы для обработки мяса и рыбы. В обеденном зале окно для проветривания не оборудовали москитной сеткой, а в складском помещении обнаружили паутину с застрявшими в ней мухами. Вентиляционные решетки были загрязнены, смесители над моечными ваннами – с налетом, а в горячем цехе стоял запах канализации.

Отдельно отмечено ненадлежащее состояние помещения для сотрудников: в шкафу для личных вещей хранились мешок с сухофруктами, шприц "Антитаракан", емкость с готовыми блюдами, питьевая вода и терка для овощей. В шкафу для верхней одежды нашли чайник с водой.

– Часть нарушений на сегодня уже устранена, – пояснила в суде представитель школы.

Суд признал учреждение виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности пищеблока на 27 суток. Срок исчисляется с 16:00 дня вынесения постановления. Представителям школы разрешен доступ на пищеблок для устранения нарушений.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что в Калтане ученики одной из школ пожаловались на обед с живым сюрпризом внутри.