Мухи, запах канализации: в Кузбассе закрыли школьный пищеблок из-за жутких нарушений

В Кузбассе на 27 суток приостановили работу пищеблока Плотниковской основной общеобразовательной школы. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм, выявленные во время проверки.
Промышленновский районный суд Кузбасса рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ в отношении МБОУ "Плотниковская основная общеобразовательная школа". Проверку провели после эпидемиологического расследования территориального отдела Роспотребнадзора.
В ходе проверки на пищеблоке нашли целый список нарушений. В горячем цехе оказался забит сливной канализационный трап – в нем стояла вода, а из труб от раковин для мытья рук подтекали стоки. Часть теплового и холодильного оборудования не работала: холодильник в складском помещении и духовой шкаф производственной электропечи в горячем цехе.
– В помещениях пищеблока выявлены летающие мухи, москитные сетки на окнах в заплатках, не очищены от насекомых, – говорится в материалах Промышленновского районного суда Кузбасса.
Кроме того, в школе не хватало моечных ванн для столовых приборов и стеклянной посуды, в мясорыбном цехе не были выделены отдельные столы для обработки мяса и рыбы. В обеденном зале окно для проветривания не оборудовали москитной сеткой, а в складском помещении обнаружили паутину с застрявшими в ней мухами. Вентиляционные решетки были загрязнены, смесители над моечными ваннами – с налетом, а в горячем цехе стоял запах канализации.
Отдельно отмечено ненадлежащее состояние помещения для сотрудников: в шкафу для личных вещей хранились мешок с сухофруктами, шприц "Антитаракан", емкость с готовыми блюдами, питьевая вода и терка для овощей. В шкафу для верхней одежды нашли чайник с водой.
– Часть нарушений на сегодня уже устранена, – пояснила в суде представитель школы.
Суд признал учреждение виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности пищеблока на 27 суток. Срок исчисляется с 16:00 дня вынесения постановления. Представителям школы разрешен доступ на пищеблок для устранения нарушений.
Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что в Калтане ученики одной из школ пожаловались на обед с живым сюрпризом внутри.