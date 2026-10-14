Похудение без минуса на весах: россиянам раскрыли секрет идеальной фигуры

Регулярные тренировки не всегда приводят к снижению веса. При этом тело может становиться более подтянутым за счет роста мышц и сокращения жировой ткани. Об этом Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

По словам специалиста, силовые нагрузки помогают наращивать мышечную массу, которая тяжелее жира. Поэтому вес может оставаться прежним или даже немного увеличиваться, хотя объемы уменьшаются, а фигура визуально становится более подтянутой.

Еще одна причина колебаний веса – задержка жидкости. Организм запасает воду вместе с гликогеном, который служит источником энергии для мышц.

– Силовые тренировки необходимы всегда – особенно при инсулинорезистентности и диабете. Они действительно помогают. Спорт в целом всегда идёт вровень с лечением, но именно силовые нагрузки играют здесь ключевую роль для метаболического здоровья, – отметила нутрициолог.

Однако одних занятий спортом может быть недостаточно для заметного изменения состава тела. По словам эксперта, важно также следить за питанием.

– Одних силовых тренировок недостаточно, если питаться по-прежнему. Чтобы избавиться от ожирения в области живота, необходимо также соблюдать диету. Это особенно важно, потому что висцеральный жир обволакивает внутренние органы и представляет наибольшую опасность, – пояснила Шарапова.

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