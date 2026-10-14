Лосось не по карману: россияне массово переходят на роллы с курицей

За январь – сентябрь 2026 года продажи роллов без рыбы выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для классических вариантов с рыбой и морепродуктами рост оказался менее выраженным – в 1,8 раза. Об этом говорится в исследовании сети доставки японской кухни "Моккано", с которым ознакомилась "Газета.ru".

Одной из причин популярности альтернативных начинок стала их доступность по цене. По данным опроса, 51% респондентов выбирают роллы с курицей именно из-за более низкой стоимости. Еще 27% хотят попробовать необычные сочетания, а 20% ориентируются прежде всего на собственные вкусовые предпочтения.

При этом для 10% участников опроса важны ограничения, связанные с аллергией или непереносимостью морепродуктов.

Помимо курицы, покупатели все чаще интересуются веганскими вариантами начинок. В частности, спросом пользуются сочетания с авокадо и огурцом. Меняется и отношение к сыру: теперь его используют не только как дополнение к другим ингредиентам, но и как самостоятельный вкусовой акцент.

Особенно заметно вырос интерес к сырным роллам. Продажи вариантов с чеддером и голубым сыром увеличились в среднем в 1,6 раза за год. Среди необычных добавок также набирают популярность микрозелень, чеснок и помидоры, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что россияне могут столкнуться с серьёзным дефицитом и подорожанием красной икры из-за нашествия акул на Дальнем Востоке.