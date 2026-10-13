Кемеровчане раскритиковали решение мэрии по рынку на Ленинградском

Ранее в мэрии Кемерова сообщили, что участок площадью 3 713 квадратных метров на пересечении Ленинградского и Химиков можно использовать только под благоустройство. Проект зеленой зоны – сквера – администрация рассмотрит после того, как территорию полностью освободят от постройки. Торговый комплекс "Ленинградский" признан самовольной постройкой и подлежит сносу: компания ООО КФ "Гранит" обязана убрать рынок и освободить землю.

В комментариях под новостью горожане выразили свое недовольство.

– Странно построить комплекс, а потом сказать, что он незаконно был построен. Что-то тут не так. Когда строили, где были проверяющие органы? Кто давал разрешение? – написал кемеровчанин.

Другая жительница отметила, что переехала в Кемерово в 1996 году, и рынок там уже стоял. Еще один комментатор предложил не трогать рынок, а наказать бизнесмена.

– "А вы не хотите с народом посоветоваться, нужен ли нам еще один парк в этом районе? "Колос" собрались сносить. Накажите бизнесмена, а рынок не трогайте! Ломать – не строить!", "Там рядом прекрасный парк, постройте фонтан, каких нет в мире" – говорится в комментариях.

Часть горожан также сомневается в том, что на месте рынка действительно появится полноценная зеленая зона.

– Ага, сделают новый сквер в асфальте, – написал один из пользователей.

Напомним, арбитражный суд обязал владельца "Ленинградского" за свой счет уничтожить торговый комплекс еще в 2024 году. Ответчик завалил суды жалобами, но летом 2025 года апелляционный суд все отклонил. Бизнесмен продолжил игнорировать решение, за что силовики завели на него уголовное дело.

Однако напомним, что мэрия надеялась снести ТК "Ленинградский" ещё в 2019 году.

Кроме того, мы также писали о том, что в Кемерове продают проект реновации рынка "Колос" в Ленинском районе. Тогда же сообщалось, что территория позволяет возвести аквапарк, парк развлечений или жилой комплекс.