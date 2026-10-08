В Кемерове на владельца "Ленинградского" завели дело за отказ сносить ТЦ

В Кемерове на предпринимателя завели уголовное дело о злостном неисполнении вступившего в силу решения суда, сообщает в четверг, кузбасское УФССП.

Компанию ранее уличили в том, что она самовольно построила здание на участке. Суд предписал уничтожить объект, но делец стоически оттягивал до последнего. Ему давали новые сроки, и так по кругу. Не помогли и протоколы с предупреждениями об уголовке.

– Когда принятые меры не привели к исполнению судебного решения, дознаватель ОСП по Ленинскому району г. Кемерово возбудил в отношении руководителя организации уголовное дело, – сказали в управлении.

Идёт расследование, предпринимателю грозит до двух лет колонии.

Осведомлённый источник рассказал сайту VSE42.Ru, что речь идёт об ООО Коммерческая фирма "Гранит". Компания владеет ТК "Ленинградский" на пересечении Ленинградского проспекта и Химиков. Этот торговый комплекс признан самостроем. Мэрия требовала снести его ещё в доковидные времена, но процесс сильно затянулся.

В 2024 году кемеровский арбитраж удовлетворил иск администрации города, которая требовала от "Гранита" снести ТК-самострой и вернуть землю под ним площадью 3 713 кв. метров Комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса.

Владельцы подали апелляцию, но летом 2025 года Седьмой арбитражный апелляционный суд отклонил доводы бизнесменов.

По данным сервиса rusprofile, в "Граните" числится всего один сотрудник, а чистая прибыль упала за год более чем вдвое – с 3,98 млн до 1,57 млн рублей.

Напомним, мэрия надеялась снести ТК "Ленинградский" ещё в 2019 году.