Что в Кемерове хотят построить на месте нелегального рынка – ответ мэрии

Землю площадью 3 713 квадратных метров на пересечении проспектов Ленинградского и Химиков можно использовать только для благоустройства, подтвердили сайту VSE42.Ru в администрации города.

– Его разрешено использовать только под благоустройство. Вопрос разработки проекта зелёной зоны – сквера администрация сможет рассмотреть только после того, как участок будет полностью освобождён от постройки, – сказали в мэрии.

Ведомство подчёркивает, что торговый комплекс "Ленинградский" действительно подлежит сносу, так как по решению суда признан самовольной постройкой. Компания ООО КФ "Гранит" обязана снести рынок-самострой и освободить землю.

Напомним, арбитражный суд обязал владельца "Ленинградского" за свой счёт уничтожить торговый комплекс ещё в 2024 году. Ответчик завалил суды жалобами, но это не помогло, летом 2025 года апелляционный суд всё отклонил. Однако бизнесмен и дальше стал игнорировать судебное решение, за что силовики завели на него уголовное дело.