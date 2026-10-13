"Рекордное явление": предстоящая зима удивит россиян – климатолог

Предстоящая зима в России может оказаться настолько теплой, что снегопады будут сменяться быстрым таянием, а привычные сугробы могут так и не сформироваться. Такой сценарий допустил старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов в разговоре с изданием "Абзац".

По его словам, на погоду повлияют температурные аномалии в Тихом океане.

– В этом году может быть повторение бесснежных зим. В Тихом океане разыгрывается рекордное явление, которое повысит глобальную температуру, а в России это повышение будет сильнее. Снегопады могут очень быстро таять, – уточнил Карнаухов.

Климатолог также считает, что сроки формирования устойчивого снежного покрова сместились. Если раньше климатическая зима в центральной части России обычно начиналась в ноябре, то теперь даже в декабре вероятность увидеть сугробы невысокая. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

– Ожидать в ноябре устойчивый снежный покров до марта абсолютно нереально. Последние годы новогодняя ночь со слякотью и дождем стала обычным явлением. Это происходит из-за глобального потепления, – подчеркнул специалист.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как подготовить автомобиль к холодам в Кузбассе. Несмотря на то, что сейчас только середина октября, некоторые территории в регионе уже завалило снегом.