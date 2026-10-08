Шерегеш утонул в снегу - зимние фото

Утром 8 октября дирекция курорта "Шерегеш" опубликовала снимки заснеженных склонов.На кадрах видно, что снег лежит на трассах, у подъемников и на крышах зданий. Ранее о снегопаде в Шерегеше сообщал ТАСС: по словам директора Алексея Стоянова, высота снежного покрова составляет 9 см.

– Сегодня пошел по-настоящему первый снег. Ночью снегопад был с крупными хлопьями. И он продолжается. Горнолыжный сезон откроется чуть позже, когда будет достаточно устойчивый снежный покров, – сказал Стоянов.

При этом, как ранее писала редакция VSE42.Ru, синоптик Кемеровского гидрометцентра отмечала: вчера в течение дня по всей области шли осадки в виде дождя с мокрым снегом, но ни на одной метеостанции региона временный снежный покров не зафиксировали. Единственное место, где снег все-таки лежит, – горные районы.