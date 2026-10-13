"Как жить в таком беззаконии?": инструкторы в шоке от ситуации в Шерегеше

"Каскад", владеющий подъёмниками в нескольких секторах горнолыжного курорта (А, Б и Ф), повысил цены на аккредитацию инструкторов. Как сказано на сайте компании, за один зимний месяц частнику придётся заплатить 60 000 рублей, за ноябрь – 30 000 рублей, а желающим сразу оплатить весь сезон придётся раскошелиться на 290 тысяч рублей.

Суммы кардинально выросли за год. Один зимний месяц подорожал на 20 тысяч рублей, а весь сезон – на 100 000 рублей. При этом "Каскад" подчёркивает, что всех несогласных просто не пустят.

– Коммерческая инструкторская деятельность без официального разрешения от Администрации горнолыжной компании запрещена! – сказано на сайте.

Ситуация шокирует инструкторов, они продолжают писать об этом губернатору Илье Середюку и называют это беззаконием. Кузбассовцы подчёркивают, что инструкторы зарегистрировались в реестре Минтуризма, они готовы договориться с оператором, но не за такие деньги.

– Договор готовы заключить с Каскадом, но денег таких заплатить за возможность работать нет! Всё направлено на монополизацию рынка инструкторских услуг, но УФАС на все обращения не усматривает в действиях монополиста нарушений. Как жить-то вообще в таком беззаконии? – сокрушается подписчица.

Другая заявительница задаётся вопросом, почему правила поведения на "землях Каскада" идут вразрез с законодательством РФ.

Министерство туризма в ответ пояснило, что рынок инструкторских услуг должен быть безопасным и конкурентным, поэтому создан специальный реестр. А конфликт с "Каскадом" ведомство называет коммерческим.

– Ситуация между инструкторами и собственником горнолыжного комплекса – это спор о коммерческих условиях. Сейчас ищем варианты решения и готовы помочь сторонам обсудить все вопросы, – сообщает Минтуризм.

Министерство добавляет, что на федеральном уровне подготовлен законопроект, который вводит единые правила регулирования инструкторской деятельности, и надеется, что после его принятия условия работы инструкторов станут понятными и защищёнными.

Сколько кузбасским инструкторам ещё ждать этого закона и вступления его в силу, неизвестно.

Напомним, "Каскад" в ультимативной форме закрыл проход на гору всем независимым инструкторам, которые не готовы платить, с прошлого зимнего сезона. В январе начались грубые стычки.

В Секторе Е также введён сбор для инструкторов. Сезонный ски-пасс обойдётся им в 90 000 рублей.

ФАС одно время пыталась вмешаться, но потом заявила, что нарушений со стороны "Каскада" нет.