Стоимость ски-пасса в Шерегеше взлетит – какие будут цены

Сезонный ски-пасс подорожает в Секторе Е Шерегеша с 1 ноября, сообщает руководство локации в соцсетях.

Так, гостевой стоит 40 000 рублей до 31 октября, а с 1 ноября станет 45 000 рублей. Молодёжный (до 25 лет) сейчас обходится в 27 000, а с 1 ноября взлетит до 30 тысяч рублей.

С инструкторов за право работать возьмут 80 000 рублей до 31 октября, а с ноября сбор вырастет до 90 тысяч рублей.

Портал "Райдертрип" сообщает, что на Секторе Е техническое открытие зимнего сезона состоится 14 ноября, полноценный старт – 21 ноября. Остальные секторы дат пока не называли.

Напомним, в прошлом сезоне на Секторе Е гостевой и молодёжный сезонные ски-пассы стоили те же 45 000 и 30 000 рублей. А история с независимыми инструкторами тянется уже не один год. В январе из-за этого начались жёсткие стычки с охраной.