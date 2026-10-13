Разрушает организм изнутри: врач назвала скрытую опасность одиночества

Длительное одиночество может отражаться не только на эмоциональном состоянии, но и на физическом здоровье. Постоянное чувство изоляции способно поддерживать организм в состоянии хронического стресса, ухудшать сон и негативно влиять на сердечно-сосудистую и иммунную системы. Об этом РИАМО рассказала терапевт, кардиолог и сомнолог Ирина Фролова.

– Человек может рационально убеждать себя, что ему хорошо и комфортно одному, но на базовом, физиологическом уровне мозг считывает это состояние как угрозу, – пояснила Фролова.

Особую опасность, по словам врача, представляет не кратковременное чувство одиночества, а длительное состояние, сопровождающееся постоянным внутренним напряжением. На этом фоне может повышаться уровень кортизола – гормона, участвующего в стрессовой реакции организма.

Также при продолжительном стрессе может появляться бессонница.

– Можно общаться с близкими, но чувствовать себя чужим, и именно это внутреннее одиночество является триггером для разрушительных реакций в теле, – отметила специалист.

Фролова также обратила внимание на связь хронического стресса с рисками для сердечно-сосудистой системы. По словам эксперта, продолжительное одиночество важно воспринимать не только как социальную или психологическую трудность, но и как возможный фактор, влияющий на физическое самочувствие.