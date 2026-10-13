В Кузбассе убили ещё семь медведей – отстрел продлится до конца года

Полицейские и инспекторы продолжают выслеживать медведей вблизи домов кузбассовцев. За несколько дней добыто ещё несколько хищников.
В Кузбассе с 1 августа убито 157 медведей, рассказал во вторник во время прямого эфира губернатор Илья Середюк.
– Охота продлится до конца года. На сегодняшний день добыто 157 медведей, – сказал Середюк.
Так он ответил на беспокойство жительницы Кандалепа, которая боится отпускать детей в школу.
На 9 октября было добыто 150 особей, то есть за четыре дня убито ещё семь.
Губернатор добавляет, что самая сложная обстановка с косолапыми сейчас в Таштагольском, Новокузнецком и Междуреченском округах.
Напомним, в восьми округах введён режим повышенной готовности. Созданы мобильные группы из полиции, инспекторов Минлесхоза и охотников-волонтёров.