Стало известно, сколько миллиардеров живет в Нижегородской области

В Нижегородской области растет число жителей, которые декларируют доходы свыше миллиона рублей. По итогам 2025 года таких налогоплательщиков оказалось более 89 тысяч, а вот число тех, кто указал доходы свыше миллиарда рублей, сократилось. Об этом NewsNN сообщили в региональном управлении ФНС.

Согласно данным налоговой службы, доходы более 1 млн рублей задекларировали 89 156 жителей региона. За год их число увеличилось на 4 452 человека.

При этом в области насчитали 34 человека, задекларировавших доходы свыше 1 млрд рублей. Это на четыре человека меньше, чем годом ранее.

- Вышеуказанные доходы получены, в том числе физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, а также от операций с ценными бумагами, - написали в ответе на запрос.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что Кемерово и Новокузнецк попали в топ-100 городов России по зарплатам.