В рейтинге российских городов по зарплатам, который подготовили эксперты РИА "Новости", Кемерово расположилось на 39-й строчке, Новокузнецк – на 43-й. Всего в списке 100 городов, и других кузбасских городов в нем нет.
По данным исследования, в Кемерове соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 3,54. Средняя чистая зарплата в месяц в первом полугодии 2026 года – 85 тыс. рублей. Изменение зарплаты относительно первого полугодия 2025-го – 7,8%.
В Новокузнецке соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора – 3,49. Средняя чистая зарплата в месяц в первом полугодии 2026 года – 83,7 тыс. рублей. Рост относительно первого полугодия 2025-го – 3,9%.
Возглавил рейтинг Новый Уренгой, замкнул список Грозный.
Кемерово и Новокузнецк попали в топ-100 городов России по зарплатам - где платят больше
В рейтинге российских городов по зарплатам, который подготовили эксперты РИА "Новости", Кемерово расположилось на 39-й строчке, Новокузнецк – на 43-й. Всего в списке 100 городов, и других кузбасских городов в нем нет.