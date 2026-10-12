Общество

Кемерово и Новокузнецк попали в топ-100 городов России по зарплатам - где платят больше

Кемерово и Новокузнецк попали в рейтинг городов РФ по уровню зарплат.

В рейтинге российских городов по зарплатам, который подготовили эксперты РИА "Новости", Кемерово расположилось на 39-й строчке, Новокузнецк – на 43-й. Всего в списке 100 городов, и других кузбасских городов в нем нет.

По данным исследования, в Кемерове соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 3,54. Средняя чистая зарплата в месяц в первом полугодии 2026 года – 85 тыс. рублей. Изменение зарплаты относительно первого полугодия 2025-го – 7,8%.

В Новокузнецке соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора – 3,49. Средняя чистая зарплата в месяц в первом полугодии 2026 года – 83,7 тыс. рублей. Рост относительно первого полугодия 2025-го – 3,9%.

Возглавил рейтинг Новый Уренгой, замкнул список Грозный.

Фото: VSE42.Ru
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