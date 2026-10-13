Сколько авиатоплива сейчас есть в аэропортах Кузбасса - данные губернатора

О запасах авиатоплива в аэропортах Кузбасса 13 октября в прямом эфире рассказал губернатор региона Илья Середюк. По его словам, в кемеровском аэропорту запас составляет 29 суток, а в Новокузнецке – 34 дня.



Глава области также привел пример, что ранее показатель в Кемерове был на уровне 15 и 14 суток.

– Сегодня есть запас, – отметил глава региона.

Губернатор озвучил эти данные, комментируя общую ситуацию с топливом в регионе. Ранее он сообщил, что запасы на нефтебазах растут, число работающих АЗС увеличилось до 212, а в пути находятся 222 цистерны с топливом.