Еще три сети АЗС готовы ограничить наценку на бензин в Кузбассе

Губернатор Кузбасса в ходе прямого эфира сообщил, что еще три сети АЗС готовы ограничить наценку на топливо в регионе.

Напомним, ранее соглашение заключили пять компаний – "Кузбасский деловой союз", "Перекресток Ойл", "Баррель", "КМП-Ойл" и "АЗС Регион". Они договорились не устанавливать надбавку на бензин выше 10% от закупочной цены.

– Перед началом прямого эфира к соглашению присоединилась еще одна компания – "НК-Нефть", – рассказал глава региона.

Кроме того, заключить соглашение готовы сети "ОПТИ" и Teboil. Сейчас они не могут присоединиться из-за отсутствия возможности централизованно поставлять топливо.

По словам губернатора, как только технический вопрос будет решен, эти две компании также подпишут соглашение.