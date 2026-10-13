Подарочный пакет и книга: 19-летнему кузбассовцу грозит 10 лет колонии

По данным полиции Кузбасса, в дежурную часть отдела полиции "Новоильинский" УМВД России по Новокузнецку обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой обмана – у неё похитили 1,4 млн рублей.

Полицейские выяснили, как всё было. В конце сентября пенсионерке позвонил незнакомец. Он представился работником пенсионного фонда и пригласил её на приём для перерасчёта пенсии. А чтобы выписать талон, попросил паспортные данные.

– Горожанка передала сведения и вскоре ответила на звонок второго участника преступной схемы, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

После чего ей позвонил второй мошенник, который назвал себя "капитаном по борьбе с терроризмом". И убедил пенсионерку, будто её могут подозревать в связях с человеком, который находится в розыске за терроризм и получил доступ к её накоплениям. Звонивший сказал, что счёт нужно срочно обнулить и временно передать деньги на экспертизу – чтобы подтвердить законопослушность женщины.

Напуганная новокузнечанка упаковала банкноты в подарочный пакет и на улице передала курьеру по кодовому слову "книга". Взамен ей выдали фальшивую доверенность якобы от правоохранителей – с указанием, что на её имя в банке забронирована ячейка.

Спустя несколько дней женщина не дождалась обратной связи. Попытки дозвониться не удались. Тогда она пошла в полицию.

Полицейские вычислили курьера-мошенника. Им оказался 19-летний житель Новосибирской области. Он нашёл подработку в интернете. Приехал из Новосибирска в Новокузнецк, забрал деньги и передал их другому участнику схемы. За это получил процент от суммы.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове накрыли штаб-квартиру мошенников .