Ящики, которые крали деньги: в Кемерове накрыли штаб-квартиру мошенников

По данным ГУ МВД по Кузбассу и областной прокуратуры, в Кемерове вынесли приговор 19-летнему жителю Томска.

В апреле этого года полицейские узнали, что мужчина причастен к киберпреступлениям. Вместе с оперативниками УФСБ его задержали. В съёмной квартире в Кемерове прошли обыски. Там нашли оборудование, которое использовали для обмана людей.

На время следствия мужчину отправили под стражу.

Как выяснилось, он приехал в Кемерово, подключил два сим-бокса и следил за их работой. Так он давал доступ другим участникам схемы. А те дистанционно воровали деньги у россиян.

– Таким образом, они причинили 6 потерпевшим ущерб на общую сумму около 10 млн рублей, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Суд признал фигуранта виновным. Наказание – 3 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей.

Приговор в силу пока не вступил.